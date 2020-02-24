Tosya'da 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı

24.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:54

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 31. Vergi Haftası kutlamaları başladı.



Vergi Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.



Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Alaaddin Çal yaptı. Vergi Haftasını kutladıklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Alaaddin Çal, her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığımızca 24 Şubat -01 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 31. Vergi Haftası ülkemize ve Gelir İdaresi Başkanlığımıza hayırlı olsun. Bu itibarla hepinize hoş geldiniz der, saygı ve sevgilerimi sunar, katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım" dedi.



31'inci Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında makam ziyaretleri yapılacak, okullar ziyaret edilerek çocuklar vergi konusunda bilinçlendirilecek, mükellefler ve odalar ziyaret edilecek.



Çelenk sunma törenine Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları Alaaddin Çal ve Hasan Demirci, Vergi Dairesi Personeli ile serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA