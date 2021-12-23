Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı

Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 karayolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

SAMSUN (İHA) - 100 karayolunda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ortalıca köyü mevkiinde, Tosya istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ahmet B. idaresindeki 33 AIC 289 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tosya Bölge Trafik ekipleri D-100 karayolunda yol güvenliğini sağlayarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı

Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı

Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı

Tosya D-100 karayolunda tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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