TOSFED Dijital Kış Kupaları final haftası başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonlarında final haftası heyecanı başlıyor. Nefes kesen yarışların olduğu turnuvada oyuncular son viraja giriyor.

Pandemi döneminde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'evde kal hareketsiz kalma' çağrıları kapsamında Türkiye Dijital Pist ve Ralli Şampiyonası organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren TOSFED, Şubat ayı içerisinde Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden 5 ayrı kupa gerçekleştiriyor.

11 Şubat'ta elemeler ile başlayan ve 28 Şubat'a kadar devam edecek olan kupalarda birinci ve ikinci hafta sonundaki mücadeleler sonucunda, haftanın birincileri Media Markt'tan hediye çeki kazandılar.

TOSFED Dijital Kış Kupaları'nda final haftası 25 Şubat Perşembe gününden itibaren elemeler ile başlayacak ve dijital lisans sahibi herkesin katılımına açık olacak. Katılım ve detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışları canlı anlatım ile veya Twitch kanallarından izleyebilirsiniz.

Final Haftası Yarış ve Canlı Yayın Programı

Kaynak: Playerbros