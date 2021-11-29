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Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti! Biri mezara diğeri hapse

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti! Biri mezara diğeri hapse

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak üzerinde oturan Ali Gölbaşı (56) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında para isteme mevzusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Dede Gölbaşı, torunu Alihan Gölbaşını bıçakla yaraladı.

YARALI TORUN KURTARILAMADI

Yaralan 22 yaşındaki torun, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Gölbaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti! Biri mezara diğeri cezaevine

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan Ali Gölbaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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