Torunu için başladı, seri üretime geçti
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Torunu için başladı, seri üretime geçti

Torunu için başladı, seri üretime geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Nilgün Bozalioğlu torunu için başladığı bez bebek yapımında şimdilerde seri üretime geçti.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Nilgün Bozalioğlu torunu için başladığı bez bebek yapımında şimdilerde seri üretime geçti. Bozalioğlu kültürel motifleri işlediği bebekleri yurt dışına ve çeşitli illere gönderiyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Nilgün Bozalioğlu 35 senedir dikiş nakış işiyle uğraşıyor. Bozalioğlu, yaklaşık bir buçuk senedir de birbirinden güzel bez bebekler yapıyor. Şimdilerde 5 yaşında olan torunu Ece Mislina İravul için bebek örmeye başlayan Nilgün Bozalioğlu, yöresel kıyafetli bebekler de üretiyor. Bozalioğlu'nun torunundan esinlenerek yaptığı bebekler tamamen organik olma özelliği taşırken yöresel bebeklerin yapımında gelenek ve göreneklerin unutulmaması amaçlanıyor. Bebeklere torununun ismini veren Nilgün Bozalioğlu, birbirinden güzel oyuncak bebekleri Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışına gönderiyor.

Bebekler organik

Bebek üreten Nilgün Bozalioğlu, "Yaklaşık 35 seneden beri dikiş dikiyorum ve torunum olacağını duyunca başladım bebek dikmeye. Önce kuklaları yapmaya başladım şimdi yöresel bebekler yapıyorum. Mislina bebeklere torunum olduğu için başladım. Benim bebeklerimle organik, zarar görmeden oynasın diye. Günümüzde biliyorsunuz bir sürü yabancı maddelerle üretiliyor bebekler. Bebeklerin organik olması her zaman daha iyidir" dedi.

Türkiye'nin birçok yerine ve yurt dışına gönderiliyor

Bozalioğlu, Bebekleri Türkiye'nin birçok yerine gönderdiği söyleyerek, "Bir buçuk seneden beri yapıyorum. 5 sene araştırdım. Pandemi döneminde hiç kurs görmeden kendi çabamla bunları başarmış oldum. Yarın bir paketim var Almanya'ya göndereceğim. Türkiye'nin birçok yerine gönderdim. Kendi yöremizin müzesi var oraya da gönderdim. Onun haricinde de başka iki müze ile anlaşmak üzereyim. Pandemide hepimiz evlerde oturunca artık dikme zamanı geldi diye düşündüm, başladım dikmeye. Toruna kalacak bir miras bu. Bu bebeklerin herkesin kıyafetlerinin asla bir şekilde unutulmamasını istiyorum" diye konuştu. - SİVAS

Torunu için başladı, seri üretime geçti
Torunu için başladı, seri üretime geçti
Torunu için başladı, seri üretime geçti
Torunu için başladı, seri üretime geçti
Torunu için başladı, seri üretime geçti
Torunu için başladı, seri üretime geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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