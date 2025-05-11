Tortilla ekmeğinin içine çoğunlukla peynir, bazen de et ve baharatlar konulup Izgarada pişirilerek yapılan, Meksika mutfağına özgü yemek hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Tortilla ekmeğinin içine çoğunlukla peynir, bazen de et ve baharatlar konulup Izgarada pişirilerek yapılan, Meksika mutfağına özgü yemek hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TORTİLLA EKMEĞİNİN İÇİNE ÇOĞUNLUKLA PEYNİR, BAZEN DE ET VE BAHARATLAR KONULUP IZGARADA PİŞİRİLEREK YAPILAN, MEKSİKA MUTFAĞINA ÖZGÜ YEMEK HANGİSİDİR?

A: Quesadilla

B: Tempura

C: Noodle

D: Ravioli

Cevap :A

YARIŞMACI HAKKINDA



Bilal Yasir Küççük kimdir?

Bilal Yasir Küççük 21 yaşında, İstanbul'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim hayatına devam eden Bilal Bey, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istiyor.