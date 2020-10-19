Torrent ne demek? Torrent kelimesinin anlamı nedir? Torrent neyi ifade etmektedir?
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Torrent ne demek? Torrent kelimesinin anlamı nedir? Torrent neyi ifade etmektedir?

19.10.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:31
Torrent ne demek? Torrent kelimesinin anlamı nedir? Torrent neyi ifade etmektedir?

Torrent kelimesi sıkça duyduğumuz bir kelimedir. Peki bu kelime ne anlama gelmektedir? Torrent nedir?

Torrent, internet üzerinden bir dosya indirmek için gerekli olan her bilgiyi içinde barındıran, .torrent soyadlı küçük bir dosyadır. Oyunlardan aşina olduğumuz Torrent ne demektir Torrent ne anlama geliyor? Ne için kullanılır?

TORRENT NE DEMEKTİR?

Torrent, internet üzerinden bir dosya indirmek için gerekli olan her bilgiyi içinde barındıran, .torrent soyadlı küçük bir dosyadır. Diğer bir deyişle, Torrent'te dosya isimleri, bu dosyaların boyutları, nereden indirilecekleri gibi bilgiler yer alır. Torrent dosyalarına ve arama motorlarına pek çok web sitesinden ulaşabilmeniz mümkün.

Torrnet, filmler ve oyunlar da dahil, günümüzün en popüler devasa dosyalarını indirme yöntemidir. Torrent ile dosya indirmenin internet kullanıcıları için pek çok avantajı vardır. Öncelikle Torrent'in dünya çapında yaygın bir kullanım ağının olduğunun altını çizmek gerekir. Daha fazla internet kullanıcısını kendine çekmesinden ötürü daha hızlı dosya transferini mümkün kılan Torrent ile daha önce de değindiğimiz gibi devasa boyutlu dosyaları bilgisayarınıza en hızlı şekilde indirebilmeniz mümkün hale gelmektedir.

TORRENT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Torrent bir dosyadır.

- Torrent ile internet üzerinden hemen her şeyi indirebilmeniz mümkündür

- Her dosyanın kendine has bir torrent dosyası mevcuttur.

- Torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirebilmeniz için torrent client'lara ihtiyacınız vardır.

p2p paylaşımını daha önce farklı yöntemlerle kullanmış olabilirsiniz. Torrent de bu yöntemlerden biridir. Orijinal BitTorrent client'i açık kaynak kodlu bir uygulamadır. Bu sayede, bugün pek çok torrent client'ine ulaşabilmek mümkündür.

Kısacası hangi torrent client'ini isterseniz onu kullanabilirsiniz, bunun için pek çok seçeneğiniz var.

Bu yazımızda size hem Torrent uygulamalarını hem de Internette bulabileceğiniz torrent kaynaklarını göstereceğiz.

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