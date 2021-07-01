TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE
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TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Torosların zirvesinde, kırsal mahallerde eğitim gören öğrenciler, 'Haydi Çocuklar Denize' projesi kapsamında önce denizle buluştu ardından tiyatro gösterisi izledi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Torosların zirvesinde, kırsal mahallerde eğitim gören öğrenciler, 'Haydi Çocuklar Denize' projesi kapsamında önce denizle buluştu ardından tiyatro gösterisi izledi.

Erdemli Belediyesi'nin sosyal aktiviteleri kısıtlı olan öğrencilere yönelik yaptığı özel programlar kapsamında kırsal mahallelerden alınan öğrenciler güne kahvaltı programı ile başladı. Ardından denizde gönüllerince zaman geçiren çocuklar, Erdemli Belediyesi Tiyatro ekibinin sergilediği, Türk Tiyatrosu'ndan Geleneksel Orta Oyunu ve İgor Ormanda isimli tiyatro oyununu izledi.

Yapılan çalışmalar ile çocukların hayata umutla bakmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Torosların zirvesinde yaşayan çocuklarımızın denizle buluşması zaman zaman mümkün olmuyor, biz belediye olarak şimdi Toroslarda yaşayan çocuklarımızı, köylerde yaşayan çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz. Yüzme öğretmenlerimiz eşliğinde hem çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz hem de köyde bulunan çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz ve bunun çocuklarımızın geleceği için gerçekten çok önemli bir anı olduğunu düşünüyorum. 49 köyümüzde yaşayan tüm çocuklarımızı sırasıyla denizle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Öğrenciler ise çok mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek Başkan Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti. Programa eşlik eden Sinap Mahallesi Muhtarı Necdat Erdoğan ile Karayakup Mahallesi Muhtarı Ahmet Özger de özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte kırsalda yaşayan çocukların bu gibi etkinliklerden uzak kaldıklarını, bu projeyle güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri öğrencileri düzenli olarak denize götürmeye devam ediyor.

TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE
TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE
TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE
TOROSLARIN ZİRVESİNDEN DENİZE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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