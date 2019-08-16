Toroslar'da Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği'nde yapılacak

16.08.2019 15:19

Toroslar Belediyesi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği yaylalarında gerçekleştirilecek.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karakucak Güreşleri 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Soğucak Mahallesi güreş alanında minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Karakucak Güreşleri'nin 2'nci etkinliği ise 31 Ağustos Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesindeki top sahasında saat 14.00'te başlayacak. Bu müsabakada da sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.

Güreş organizasyonunda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde birincilere 800 TL, ikincilere 600 TL ve üçüncülere 300 TL; büyükler kategorilerinde de birincilere bin 200 TL, ikincilere 800 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm güreş severleri, 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde Soğucak ve Ayvagediğinde gerçekleştirecekleri müsabakaları izlemeye davet ederek, "Ata sporumuz olan güreşi yaşatmak adına bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağını belirten Yılmaz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğimiz güreş müsabakalarımıza katılacak tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA