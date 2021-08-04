Torbalı Belediyesi'nden çocuklara kukla sürprizi
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Torbalı Belediyesi'nden çocuklara kukla sürprizi

Torbalı Belediyesi'nden çocuklara kukla sürprizi
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediyesi, tam 14 gün sürecek bir şenliğe imza atıyor. Neredeyse tamamı kırsal mahallelerde gerçekleşecek olan Kukla Şenliği ilk olarak Eğerci köyünde gerçekleşti.

14 günlük 'Kukla Şenliği' başladı

Torbalı Belediyesi, tam 14 gün sürecek bir şenliğe imza atıyor. Neredeyse tamamı kırsal mahallelerde gerçekleşecek olan Kukla Şenliği'nin ilk durağı kırsal Eğerci mahallesi oldu. Türk geleneksel gösterilerinde önemli yer tutan kukla gösterilerinin yanı sıra şişme palyaço, yüz boyama ve balonlu dans etkinlikleri de bu şenliklerde gerçekleşiyor. Başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Kukla Şenliği dün Eğerci Mahallesi'nde renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikler her akşam bir köye renk katarken bugün de Subaşı Mahallesi'nde gerçekleşecek. Şenlikler kapsamında Torbalı Belediyesi, gazoz ve patlamış mısır ikramında da bulunurken ayrıca çocuklara Nutuk ve boyama kitabı hediye ediyor.

İŞTE ŞENLİK PROGRAMI

Aralıksız 16 Ağustos'a kadar sürecek olan Kukla Şenliği programı ise sırasıyla şöyle 3 Ağustos (Dün) Eğerci, 4 Ağustos(Bugün) Subaşı, 5 Ağustos Yeniköy, 6 Ağustos Karakuyu, 7 Ağustos Şehitler, 8 Ağustos Ahmetli, 9 Ağustos Kuşçuburun, 10 Ağustos Dağkızılca, 11 Ağustos Ayrancılar, 12 Ağustos Pancar, 13 Ağustos Yazıbaşı, 14 Ağustos Çaybaşı, 15 Ağustos Çapak. 16 Ağustos'ta ise Torbalı'da geniş katılımlı bir şekilde şenlik sona erecek. 16 Ağustos'taki etkinlik ise Gazi Çamlığı'nda gerçekleşecek. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, tüm ilçe sakinlerini bu etkinliklere davet etti.

Kaynak: Bültenler

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