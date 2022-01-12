Torbalı Belediyesi, "İkinci Tiyatro Günleri" düzenliyor

Torbalı'da tiyatro şöleni başlıyor

Torbalı'da 2019 yılında ilki düzenlenen ve ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterilen Torbalı Tiyatro Günleri,yoğun talep üzerine bu yıl da düzenleniyor. Torbalı'da ikincisi düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri iki dev klasik, izleyici ile buluşacak.Nitelikli sanat anlayışı ile Torbalı'da tiyatro ve sanatın önemli dallarına verdiği destek ile farkını ortaya koyan Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri, iki gün sürecek.15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri'nde iki oyun sahnelenecek.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Torbalı Tiyatro Günleri'nin programları ise şu şeklide olacak: 15 Ocak saat 20:00'da"Ben Kara Fatma" oyunu, 16 Ocak saat 20:00'da ise "Ben Hasan Tahsin" oyunu Belediye Kültür Merkezi 3'ncü katında seyirciyle buluşacak. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatı doğrultusunda düzenlenecek olan İkinci Torbalı Tiyatro Günleri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Ücretsiz bir şekilde Torbalı halkı ile buluşacak olan Torbalı Tiyatro Günleri'ne tüm ilçe sakinlerini davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Pandemi öncesi Torbalı halkı ile buluşturduğumuz ve yoğun ilgi gösterilen Torbalı Tiyatro Günleri'nin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Çok sevilen iki tiyatro oyunu"Ben Kara Fatma" ve "Ben Hasan Tahsin" sanatseverlerle buluşacak. İkinci Torbalı Tiyatro Günleri'ne tüm tiyatro severleri bekleriz" ifadelerini kullandı.

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