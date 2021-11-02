Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım arazilerinin korunması ve daha verimli kullanılmasına yönelik kararların değerlendirildiği Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda; bilgilendirme sunumunun ardından gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Defterdarı, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, DSİ 103. Şube Müdürü, Batman Üniversitesi Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Tema Vakfı İl Temsilcisi ile ilgili kurumların teknik personeli katıldı.

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