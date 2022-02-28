Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı
İhlas Haber Ajansı - Yaşam
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Bingöl merkeze bağlı İncesu köyü sakinleri, toprağın altından gelen inleme sesleri nedeniyle bölgeye koştu. Hemen kazıya başlayan iş makineleri, toprağın altında mahsur kaldığı belirlenen ineği kurtardı.
Bingöl merkeze bağlı İncesuyu köyünde bir ineğin otladığı sırada kullanılmayan su kuyusuna düştü öğrenildi. Bölge halkı tüm uğraşlara rağmen ineği kuyudan çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
HEMEN BÖLGEYİ KAZMAYA BAŞLADILAR
Bir kepçe ile köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü su kuyusundan çıkarmayı başardı. İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı - Yaşam