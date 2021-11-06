Son dakika haberleri... Eren-8 Operasyonu'nda toprağa gömülü halde patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
Son dakika haberi... Eren-8 Operasyonu'nda toprağa gömülü halde patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu Jandarma ekiplerinin Adıyaman kırsalında yürüttüğü Eren-8 (Şehit Uzm.J.V.Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu'nda toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi bulundu.
ADIYAMAN (İHA) - Eren-8 Operasyonu'nda toprağa gömülü halde patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
ADIYAMAN - Jandarma ekiplerinin Adıyaman kırsalında yürüttüğü Eren-8 ( Şehit Uzm.J.V.Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu'nda toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi bulundu.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eren-8 (Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz-42) Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafında kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette malzeme bulundu.
Toprağın altından 4 adet 12 kiloluk mutfak tüpü, 1 adet 2.5 kiloluk piknik tüpü, 1 adet jelikan bidon, 200 metre kablo, 50 kilo gübre ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edildi.