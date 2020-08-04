Topoğrafya nasıl yazılır? TDK'ya göre topografya mı, topoğrafya mı? Topoğrafya ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "topoğrafya". Peki, topoğrafya nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı topografya mı, topoğrafya mı?

Topoğrafya kelimesi günlük hayatta sıkça karıştırılan kelimelerdendir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Topoğrafya nasıl yazılır? Topografya mı, topoğrafya mı? TDK'ya göre topoğrafya kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TOPOGRAFYA MI, TOPOĞRAFYA MI?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı "topoğfraya'' şeklinde yani şapkalı 'g' ile olacak. Peki, topoğrafya ne demek? Kelimenin anlamı yine TDK'ya göre, bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi anlamına geliyor.

Topografya - yanlış yazılışı

Topoğrafya - doğru yazılışı

TOPOĞRAFYA İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kardeşim harita teknikeri olarak mezun oldu ve şu an topoğrafya ile ilgileniyor.

Sınavda verilen şıklar arasında topoğrafya vardı ve bunun bir sanat olduğunu düşünmüyorum.