Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti
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Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti

28.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:05
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti

Korona salgını ile mücadele devam ederken Toplum Bilimleri Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Bülent Çaplı görevi bıraktı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Çaplı, "Gördüğüm lüzum üzerine bu kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni tip koronavirüs salgınında sosyal konularla ilgilenmek için kurulan Toplum Bilimleri Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Bülent Çaplı sürpriz bir şekilde istifa etti.

TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA YAPTI

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün yayınlanan "Toplum Bilimleri Kurulu'ndan istifa" başlıklı köşe yazısında Çaplı ile görüştüğünü ve kendisine "Muharrem sen benim arkadaşımsın, dostane olarak dahi olsa başkalarına söylemediğim gibi sana da nedeni konusunda tek kelime edeceğim, 'Gördüğüm lüzum üzerine ayrıldım'. Söyleyeceğim bu kadar" dediğini aktardı.

7 KİŞİLİK EKİPTEN OLUŞUYORDU

Koronavirüs salgını için ilk kurulan Bilim Kurulu daha çok tıp hekimlerinden oluşunca, sosyolojik sorunlar için de bünyesinde yeni bir Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik, tıp tarihi, iktisat sosyolojisi gibi alanlarda çalışan bilim insanlarından oluşan 7 kişilik ekip, Prof. Dr. Erol Göka, Prof. Dr. Kemal Ataman, Prof. Dr. Nuran Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Teyfik Demir ve Prof. Dr. Bülent Çaplı yer almıştı.

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