Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

Filipinler'de otel odasındaki küvette ölü bulunan Christine Angelica Dacera için 11 kişiye, tecavüz ve cinayet suçlarından soruşturma açılmıştı. Ülke gündemine oturan olaydaki şüphelilerin, yetersiz delil nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelilerden biri, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğunu öne sürerek toplu tecavüz olayını yalanladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında yılbaşı partisi için gittiği otelde ölü bulunan Christine Angelica Dacera isimli hostesin davasında yeni gelişmeler yaşandı. Toplu tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 11 erkek, yetersiz delil nedeniyle serbest bırakıldı. Olay hakkında konuşan bir şüpheli, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

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Şüphelilerden birinin tanınmış Filipinli şarkıcı Claire dela Fuente'nin oğlu Gregorio de Guzma olduğu ortaya çıktı. Guzma, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğu konusunda ısrar ederek toplu tecavüz olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıca ünlü şarkıcının oğlu, "Hayatımda hiçbir kadınla cinsel ilişkiye girmedim, 11 kişiden sekizi eşcinseldi." dedi.

"KIZIM BU VAHŞETİ HAK ETMİYOR"

Uzunca bir süre sessizliğini koruyan acılı anne, "Bu durumu başka bir kadının yaşamasını istemiyorum. Benim kızım bu vahşeti hak etmiyordu. Suçlular hak ettiği cezayı alsın." dedi. Şüpheliler, acılı annenin yaptığı bu yorumdan bir gün sonra serbest bırakıldı. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirtti.