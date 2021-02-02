Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü
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Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

02.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:34

Filipinler'de otel odasındaki küvette ölü bulunan Christine Angelica Dacera için 11 kişiye, tecavüz ve cinayet suçlarından soruşturma açılmıştı. Ülke gündemine oturan olaydaki şüphelilerin, yetersiz delil nedeniyle serbest bırakıldığı belirtildi. Şüphelilerden biri, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğunu öne sürerek toplu tecavüz olayını yalanladı.

Geçtiğimiz Ocak ayında yılbaşı partisi için gittiği otelde ölü bulunan Christine Angelica Dacera isimli hostesin davasında yeni gelişmeler yaşandı. Toplu tecavüz ve cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 11 erkek, yetersiz delil nedeniyle serbest bırakıldı. Olay hakkında konuşan bir şüpheli, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

ŞÜPHELİNİN VERDİĞİ İFADE, AKILLARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI

Şüphelilerden birinin tanınmış Filipinli şarkıcı Claire dela Fuente'nin oğlu Gregorio de Guzma olduğu ortaya çıktı. Guzma, erkeklerin çoğunun eş cinsel olduğu konusunda ısrar ederek toplu tecavüz olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıca ünlü şarkıcının oğlu, "Hayatımda hiçbir kadınla cinsel ilişkiye girmedim, 11 kişiden sekizi eşcinseldi." dedi.

Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

"KIZIM BU VAHŞETİ HAK ETMİYOR"

Uzunca bir süre sessizliğini koruyan acılı anne, "Bu durumu başka bir kadının yaşamasını istemiyorum. Benim kızım bu vahşeti hak etmiyordu. Suçlular hak ettiği cezayı alsın." dedi. Şüpheliler, acılı annenin yaptığı bu yorumdan bir gün sonra serbest bırakıldı. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturmanın devam edeceğini belirtti.

Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü

NE OLMUŞTU?

Filipin'in Makati şehrinde yeni yıl partisine katılan 23 yaşındaki Christine Angelica Dacera'nın cansız bedeni, otel odasındaki küvetinde kalçası ve dizleri kesik bir şekilde bulunmuştu. Genç kızın cansız bedeninin bulunmasından önceki gece Dacera'nın, bir erkekle samimi bir şekilde otel koridorunda yürüdüğü kamera görüntülerine yansımıştı. Yaşanan bu durum ile ilgili detaylı bilgi vermeyen polis ekipleri, "Christine Angelica Dacera'nın parti gecesi yanında bulunan 11 erkeğe, tecavüz ve cinayet soruşturması başlattık." diye belirtmişti.

Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü
Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eş cinsel olduğu ileri sürüldü
Haber Yorumları (2)
SEREN CANJ: Erkek milleti işte şaşırmadık herşey yaparlar 5 dakika lık zevki için hemende kılıf bulurlar yalanlarına
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FATİH: KILIF MI? NE KILIFI?
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