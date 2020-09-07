Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne?

Kronavirüse karşı alınabilecek ilave tedbirler kapsamında toplu taşımaya ilave kurallar getirildi. Ayakta yolcu taşımaya yasak getirilirken bu konuda taviz verilmeyeceği belirtildi. Peki, Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne? Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı?

Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne?
07.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınabilecek ilave tedbirler ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu taşımada ayakta yolcu taşıma için yeni karar alındığını açıkladı. Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne?

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALMAK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" dedi.

Sözlerne devam eden Erdoğan "Türkiye hem sağlık altyapısı hem aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun iyi noktada bulunuyor. Ancak mevcut durum bizim için kabul edilebilir değildir. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz. Kafe ve restoranlar daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." İfadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı "Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir" ifadelerin de sözlerine ekledi.

İlgili Haberler

Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Anahtarlık cüzdan, para, cep telefonu, kemer yasak mı? Sınavda eşarp iğnesi, gözlük yasak mı? KPSS'de maske şart mı?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Anahtarlık cüzdan, para, cep telefonu, kemer yasak mı? Sınavda eşarp iğnesi, gözlük yasak mı? KPSS'de maske şart mı?
Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? 81 ilde hangi kısıtlamalar geldi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? 81 ilde hangi kısıtlamalar geldi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Birce Akalay Tayanç Ayaydın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Toplu taşımada ayakta yolcu almak yasak mı? Toplu taşımada ayakta yolcu almanın cezası ne? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 21:32:54. #1.14#
title