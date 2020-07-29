Toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı
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Toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Bartın Valiliğince, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarına yasak getirildi.

29.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:17

Bartın Valiliğince, Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarına yasak getirildi.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin ve bu alanlarda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılması yasaklandı.

Bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti ve Kur'an-ı Kerim tilavetleri nedeniyle oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulması kararı alındı.

Bayram namazının il merkezinde valilik, ilçelerde kaymakamlıklarca belirlenen açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kılınması kararı da alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaların, özellikle köylerimizde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek faaliyetleri köylerimizde geleneksel hale gelmiş güreş, futbol gibi turnuvaların yapılması yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri TCK'nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Toplu bayramlaşma ve toplu mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Kaynak: AA

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