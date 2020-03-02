: Toplantıda söz alan eski vekilin önerisi Erdoğan'ı kızdırdı: Bu Kılıçdaroğlu ağzı

02.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı toplantıda eski Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül'ün "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" şeklindeki sözlerine bir hayli sinirlendiği ve Akgül'e "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor" sözleriyle çıkıştığı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen iddiayı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı.

İşte Selvi'nin köşesindeki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti milletvekilleriyle toplantıda yaptığı konuşmada iki önemli mesaj verdi.

"Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, Tel Abyad'da, Aynel Arap'ta, Cerablus'ta, Münbiç'te, El Bab'da, İdlib'de vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin, yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir."

ERDOĞAN'I KIZDIRAN ÖNERİ

Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra eski Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül söz alıyor, uzun bir konuşma yapıyor. Bölge insanı olarak, bölgenin şartlarını çok iyi bildiğini söylüyor. "Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?" diyor. O ana kadar dikkatle dinleyen Erdoğan'ın bir anda hışımla Akgül'e dönerek "Bu Kılıçdaroğlu ağzı. Zaten bunu Bay Kemal de söylüyor" dediği söyleniyor.

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