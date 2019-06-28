Toplam Değeri 49 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 5 Android Oyun ve Uygulama

Google Play Store tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen indirimlerden oluşturduğumuz listelerden biriyle daha karşınızdayız. Bu haftaki listemizde kısa süreliğine indirime giren 3 uygulama ve 2 oyundan bahsedeceğiz.

QR/Barcode Scanner Pro

Normal fiyatı: 14,99 TL

Yükleme sayısı: 10.000+

Google Play Store'da yer alan en iyi barkod okuyucu uygulamalardan bir tanesi olan QR/Barcode Scanner'da tüm QR kod ve barkod türlerini okutabilir, flaş desteğiyle düşük ışıklı ortamlarda işlemlerinizi gerçekleştirebilir, geçmişte okuttuğunuz kodlara göz atabilirsiniz.

Private Browser Pro

Normal fiyatı: 15,99 TL

Yükleme sayısı: 10.000+

İnternette attığımız her adımın kaydedildiği ve çeşitli amaçlar için takip edildiği düşünüldüğünde sanal ortamdaki mahremiyetin önemi daha iyi anlaşılabiliyor. Konum izi bırakmadan internette özgürce dolaşmanızı sağlayacak bu uygulamada ayrıca reklam engelleyici de bulunuyor.

Reminder Pro

Normal fiyatı: 15,99 TL

Yükleme sayısı: 500+

Gün içerisinde unutabileceğiniz önemli anlar için kullanabileceğiniz bu hatırlatıcı uygulamasının en güzel yanı ise reklamsız olması.

Stickman Legens: Shadow War

Normal fiyatı: 0,99 TL

Yükleme sayısı: 5.000.000+

Stickman dövüş oyunları serisinin en iyi çevrimdışı dövüş oyunlarından olan bu oyunda toplayabileceğiniz farlı kahramanlar, oynayabileceğiniz farklı modlar da bulunuyor.

The House

Normal Fiyatı: 1,29 TL

Yükleme sayısı: 100.000+

Akıllı telefonda korku oyunu oynamayı sevenlerdenseniz ücretsiz olmasından fırsatla The House'a da bir şans verebilirsiniz.

Bu haftanın Google Play Store indirimlerinden sizler için seçtiğimiz uygulama ve oyunları paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de beğendiğiniz oyun ve uygulamaları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )