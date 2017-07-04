Topla Dans Eden Messi, Düğününde Karısıyla Dans Etmeyi Başaramadı

Çocukluk aşkı Antonella Roccuzzo ile evlenen Barcelona futbol kulübünün Arjantinli yıldızı Messi'nin telefonları yasakladığı düğününden görüntüler sızdı.

MESSİ ALAY KONUSU OLDU

Messi'nin özellik ilk öpücük ve dans sırasında zor anlar yaşadığı ortaya çıktı. Düğünden sızan görüntüler sosyal medyada yayılınca Messi alay konusu oldu.

GÖRÜNTÜLER DIŞARI SIZDI

Messi'nin cuma günü iki çocuğunun annesi olan çocukluk aşkı 29 yaşındaki Antonella Roccuzzo ile hayatını birleştirdiği düğünde cep telefonları yasaklansa da düğün sonrası içeride çekilen görüntüler dışarıya sızdı.

DANS EDERKEN SENKRONİZE HAREKET EDEMEDİ

Yeşil sahalarda akıl sınırlarını zorlayan bilek hareketleriyle her maça damga vuran ve dünyanın en iyi futbolcularından olan Messi'nin, Arjantin'in Rosario kentindeki düğününde dans ederken senkronize olmayan haraketleri alay konusu oldu.





