Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı
19.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:51

Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı.

At Rampası, Adalet Kulesi'nin yanındaki, perde kapısından geçilerek erişilen, padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde tebdilikıyafet ile sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldığını, önemini ve Topkapı Sarayı mimarisindeki yerini AA muhabirine anlattı.

Çapoğlu, Harem bölümünde yer alan yolu padişahların halkın arasına karışmak amacıyla kullandığını belirterek, "Padişahlar tebdilikıyafet olarak, derviş veya tüccar kıyafetiyle, atına binerek Perde Kapısı vasıtasıyla bu yoldan aşağıya iniyor ve Şal Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan geçerek şehre giriş yapıyor. Şehrin içerisinde kendi izlenimlerini, halkın ne durumda olduğunu bilhassa kendisi şahit oluyor." dedi.

Padişahlar, halkın arasına karışmak için bu yolu kullanıyordu

Yolun "Büyük Biniş" ya da "At Rampası" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çapoğlu, kayıtlara göre yolu en sık kullanan padişahların 4. Murat, Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve 2. Mahmut olduğu bilgisini verdi.

Topkapı Sarayı'nın 2019 yılının Eylül ayında Milli Saraylar İdaresine bağlandığını hatırlatan Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Saraylar İdaresi yöneticileri olarak mekanları tanımak, fonksiyonlarını anlamak açısından incelediğimizde buranın etkili bir ziyaret mekanı olacağı değerlendirildi. Özellikle de Adalet Kulesi'nin hemen bitişiğinde yer almasıyla dersler çıkaracağımız bir yol olarak değerlendirdik ve ziyaretçilerimize açtık.

Bu yol tam olarak 3. Avlu tabir ettiğimiz yerde, Harem bölümündedir. Perde Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan sola döndüğümüzde Harem Ağaları Koğuşu, oradan da Harem Dairesi'ne erişiliyor. Harem Dairesi padişahların özel hayatını sürdürdüğü yerlerdir. O yüzden bu yolu sadece padişahlar kullanmıştır."

Çapoğlu, Topkapı Sarayı'nın ziyarete açılmayı bekleyen farklı bölümlerinin olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerin ziyaret edilebilecek niteliği kavuştuktan sonra açılacağını ifade etti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Kız Adana Çocuk Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:52:36. #1.14#
title