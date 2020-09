Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden 'At Rampası' ziyarete açıldı Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden "At Rampası" ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen ve sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı. At Rampası, Adalet Kulesi'nin yanındaki, perde kapısından geçilerek erişilen, padişahların halkın arasına karışmak istediklerinde tebdilikıyafet ile sokağa çıkış yaptıkları yol olarak biliniyor. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldığını, önemini ve Topkapı Sarayı mimarisindeki yerini AA muhabirine anlattı. Çapoğlu, Harem bölümünde yer alan yolu padişahların halkın arasına karışmak amacıyla kullandığını belirterek, "Padişahlar tebdilikıyafet olarak, derviş veya tüccar kıyafetiyle, atına binerek Perde Kapısı vasıtasıyla bu yoldan aşağıya iniyor ve Şal Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan geçerek şehre giriş yapıyor. Şehrin içerisinde kendi izlenimlerini, halkın ne durumda olduğunu bilhassa kendisi şahit oluyor." dedi. Padişahlar, halkın arasına karışmak için bu yolu kullanıyordu Yolun "Büyük Biniş" ya da "At Rampası" olarak adlandırıldığını vurgulayan Çapoğlu, kayıtlara göre yolu en sık kullanan padişahların 4. Murat, Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve 2. Mahmut olduğu bilgisini verdi. Topkapı Sarayı'nın 2019 yılının Eylül ayında Milli Saraylar İdaresine bağlandığını hatırlatan Çapoğlu, şunları kaydetti: "Milli Saraylar İdaresi yöneticileri olarak mekanları tanımak, fonksiyonlarını anlamak açısından incelediğimizde buranın etkili bir ziyaret mekanı olacağı değerlendirildi. Özellikle de Adalet Kulesi'nin hemen bitişiğinde yer almasıyla dersler çıkaracağımız bir yol olarak değerlendirdik ve ziyaretçilerimize açtık. Bu yol tam olarak 3. Avlu tabir ettiğimiz yerde, Harem bölümündedir. Perde Kapısı diye adlandırdığımız kapıdan sola döndüğümüzde Harem Ağaları Koğuşu, oradan da Harem Dairesi'ne erişiliyor. Harem Dairesi padişahların özel hayatını sürdürdüğü yerlerdir. O yüzden bu yolu sadece padişahlar kullanmıştır." Çapoğlu, Topkapı Sarayı'nın ziyarete açılmayı bekleyen farklı bölümlerinin olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerin ziyaret edilebilecek niteliği kavuştuktan sonra açılacağını ifade etti. Kaynak: Hürriyet