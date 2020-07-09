Topaloğlu, Beycik sakinlerinin şikayetlerini dinledi.
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Topaloğlu, Beycik sakinlerinin şikayetlerini dinledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beycik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek şikayetlerini dinledi.

Topaloğlu, Beycik sakinlerinin şikayetlerini dinledi.
09.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:26

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beycik Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek şikayetlerini dinledi. Beycik mahallesindeki meşhur Çınar altında yapılan halk toplantısına, belediye başkan yardımcıları Emin Gül ile Gülsüm Bal, belediye birim müdürleri ve Beycik Mahalle Muhtarı Arif Namdar da katılım sağladı.

Toplantı öncesi Başkan Topaloğlu, Beycik halkına belediye olarak yapılan hizmetler hakkında kısa bilgiler verdi.

Topaloğlu, Beycik mahallesinin doğası ile Kemer'in en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinlemeye ve tüm sıkıntıları çözmeye geldiklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinin sorularını dinleyen Topaloğlu, gerekli belediye birim müdürlerine talimat vererek sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşacağını bildirdi. Beycik mahalle sakinlerinin en çok şikayet ettiği başı boş gezen köpek ve diğer hayvanlarla ilgili not alan Belediye Başkanı Topaloğlu, konuyla ilgili belediye sağlık işleri müdürlüğüne gerekli talimatları vereceğini ve en kısa sürede sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Mahalle sakinleri, piknik yapanlar ve ateş yakan vatandaşlar için gerekli uyarı tabelalarının konulmasını da istedi. Konuyla ilgili notlarını alan Topaloğlu, fen işleri müdürü Baki Yalın'a gerekli talimatları vererek, uyarı tabelalarını en kısa sürede Beycik mahallesinin belirli noktalarına koyacaklarını aktardı.

Topaloğlu, toplantı sonrası mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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