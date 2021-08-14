Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Tomruk oldu. Peki, Tomruk ne demek, Tomruk nedir? TDK'ya göre Tomruk ne anlama geliyor?
Tomruk nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir? Tomruk ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE TOMRUK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre tomruk kelimesi "Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi." , "İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi." , "Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti." ve "Tutukevi" anlamlarına gelmektedir.
TDK tomruk 1. anlamı : Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi.
TDK tomruk 2. anlamı : İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi.
TDK tomruk 3. anlamı : Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti.
TDK tomruk 4. anlamı (Eskimiş) : Tutukevi
TOMRUK NEDİR?
Kütük, kalın ve kabaca kesilmiş ağaç gövdesine denir. Ormanların gençleştirilmesinde ağaçların kütükler oluşturularak kesilmesnin büyük önemi vardır.
Kütükler kesildikten sonra bütün dal, ur ve şişkinliklerden temizlenir, kabukları soyulur ve istenilen boylara bölünür. Bu şekilde temizlenmiş kütüklere tomruk denir.