Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Tomruk oldu. Peki, Tomruk ne demek, Tomruk nedir? TDK'ya göre Tomruk ne anlama geliyor?