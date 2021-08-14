Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?

Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Tomruk oldu. Peki, Tomruk ne demek, Tomruk nedir? TDK'ya göre Tomruk ne anlama geliyor?

Tomruk nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir? Tomruk ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE TOMRUK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre tomruk kelimesi "Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi." , "İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi." , "Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti." ve "Tutukevi" anlamlarına gelmektedir.

Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir?

TDK tomruk 1. anlamı : Ağacın kesilerek silindir biçimine getirilmiş gövdesi.

TDK tomruk 2. anlamı : İşlenmek veya biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi.

TDK tomruk 3. anlamı : Ayak ve ellere geçirilip bağlanan iki parça kütükten meydana gelen işkence aleti.

TDK tomruk 4. anlamı (Eskimiş) : Tutukevi

TOMRUK NEDİR?

Kütük, kalın ve kabaca kesilmiş ağaç gövdesine denir. Ormanların gençleştirilmesinde ağaçların kütükler oluşturularak kesilmesnin büyük önemi vardır.

Kütükler kesildikten sonra bütün dal, ur ve şişkinliklerden temizlenir, kabukları soyulur ve istenilen boylara bölünür. Bu şekilde temizlenmiş kütüklere tomruk denir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Kibariye Müge Anlı Deniz Akkaya Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Lionel Messi Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tomruk ne demek? TDK'ya göre tomruk nedir, ne anlama geliyor? Tomruk kelimesinin anlamı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 22:45:15. #1.14#

title