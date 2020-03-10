TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı - Haber
Güncel

TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı

TOMRİS HATUN, komuta ettiği ordusuyla birlikte, yenilmez olarak kabul edilen, dönemin en zalim hükümdarı, Pers İmparatoru Kiryos'u dize getirip Orta Asya'da Türk hakimiyetini başlattı ve Türk obalarını birleştirdi.

10.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:59
TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı

Annesini doğumunda, babasını savaşta, kocasını genç yaşta, oğlunu esir düştüğü kampta kaybeden, yerinden yurdundan edilen Tomris Hatun; ihanetlerle dağılan, acı ve kederle dolu yazgısına boyun eğmedi. Şahsi tarihindeki dönüm noktalarını halkının menfaatleri için bir silah olarak kullanmasını bildi. Her zaman diri tuttuğu intikam ateşi sayesinde kazandığı zaferlerle sadece binlerce yıllık Türk tarihinin değil; dünyanın da unutamadığı en önemli hükümdarlar arasında yerini aldı. Akan Satayev'in yönettiği TOMRİS, 10 Nisan'da vizyonda. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.

Vizyon için gün sayan "TOMRİS", Kazakistan'ın ardından Türk seyircisiyle de buluşmaya hazırlanıyor. Doğduğu gün kaybetmeye başlayan; ancak her kaybında daha da güçlenen Tomris Hatun, M.Ö 6. yüzyılda İskit-Saka Türklerinin başına geçer ve Türk milletini zaferden zafere koşturur. Annesini doğumunda, babasını savaşta, kocasını genç yaşta ve oğlunu esir düştüğü kampta kaybeden Tomris Hatun; kaderiyle birlikte düşmanlarını da yenmiş, hem kendi tarihini hem de koskoca bir milletin tarihini baştan yazmıştır. Üstelik bu yazı, üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen silinmeyecek, unutulmayacak; günümüze kadar ulaşacaktır.

Samimi, adil, sadık, güçlü ve zeki bir lider olan, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarının hikayesini anlatan TOMRİS'in fragmanı, Türkçe dublajlı olarak yayınlandı. Kazak oyuncu Almira Tursyn'i başrolde izleyeceğimiz film, 10 Nisan'da vizyona girecek.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Aleyna Tilki Berkay Şahin
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Bülent Uygun Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:37:20. #1.14#