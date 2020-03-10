TOMRİS: Türkçe Dublajlı fragman yayınlandı TOMRİS HATUN, komuta ettiği ordusuyla birlikte, yenilmez olarak kabul edilen, dönemin en zalim hükümdarı, Pers İmparatoru Kiryos'u dize getirip Orta Asya'da Türk hakimiyetini başlattı ve Türk obalarını birleştirdi.

Annesini doğumunda, babasını savaşta, kocasını genç yaşta, oğlunu esir düştüğü kampta kaybeden, yerinden yurdundan edilen Tomris Hatun; ihanetlerle dağılan, acı ve kederle dolu yazgısına boyun eğmedi. Şahsi tarihindeki dönüm noktalarını halkının menfaatleri için bir silah olarak kullanmasını bildi. Her zaman diri tuttuğu intikam ateşi sayesinde kazandığı zaferlerle sadece binlerce yıllık Türk tarihinin değil; dünyanın da unutamadığı en önemli hükümdarlar arasında yerini aldı. Akan Satayev'in yönettiği TOMRİS, 10 Nisan'da vizyonda. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı.

Vizyon için gün sayan "TOMRİS", Kazakistan'ın ardından Türk seyircisiyle de buluşmaya hazırlanıyor. Doğduğu gün kaybetmeye başlayan; ancak her kaybında daha da güçlenen Tomris Hatun, M.Ö 6. yüzyılda İskit-Saka Türklerinin başına geçer ve Türk milletini zaferden zafere koşturur. Annesini doğumunda, babasını savaşta, kocasını genç yaşta ve oğlunu esir düştüğü kampta kaybeden Tomris Hatun; kaderiyle birlikte düşmanlarını da yenmiş, hem kendi tarihini hem de koskoca bir milletin tarihini baştan yazmıştır. Üstelik bu yazı, üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen silinmeyecek, unutulmayacak; günümüze kadar ulaşacaktır.

Samimi, adil, sadık, güçlü ve zeki bir lider olan, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarının hikayesini anlatan TOMRİS'in fragmanı, Türkçe dublajlı olarak yayınlandı. Kazak oyuncu Almira Tursyn'i başrolde izleyeceğimiz film, 10 Nisan'da vizyona girecek.

Kaynak: Bültenler