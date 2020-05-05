Tomarza'da kurulumu tamamlanan mezbahane hizmet vermeye başladı
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Tomarza'da kurulumu tamamlanan mezbahane hizmet vermeye başladı

Tomarza'da kurulumu tamamlanan mezbahane hizmet vermeye başladı
05.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:34

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kurulumu tamamlanan mezbahane hizmet vermeye başladı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kurulumu tamamlanan mezbahane hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve son teknoloji ile donatılan mezbahane, ilçe merkezine kuruldu.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, mezbahanenin çevre düzenlemesini de tamamlayarak tam anlamıyla faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Belediye bünyesinde çalıştırdıkları veteriner hekim kontrolünde hayvanları dini usullere göre keserek, yenilenmiş et nakil aracıyla servislerini yaptıklarını belirten Şahin, "Bizler için en önemli husus ise sağlıklı hayvanların hijyenik bir ortamda kesilmesini sağlamaktı. Bunu çok şükür başarmış durumdayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tesisimizi ve et nakil aracımızı her gün dezenfekte ediyoruz. Yeni mezbahnemizin başta ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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