Toma ne kadar su alır? Toma yangınlara müdahale ediyor!

TOMA, 4x4, 4x2, 6x4, 6x2 ve 6x6 gibi farklı tip şaseler üzerine entegre edilebilmektedir. genelde beyaz renkte olmak üzeri;100 km/s hız ve %30 tırmanma kabiliyetine sahip olan TOMA, kritik sistemleri balistik korumaya sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Peki, Toma ne kadar su alır? Toma yangınlara müdahale edecek!

Toma ne kadar su alır? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

TOMA NE KADAR SU ALIR?

TOMA 6.000 litre su, 80 litre köpük, 60 litre boya, 60 litrelik de gaz tankı var. Tomada istendiği zaman boya, gaz ve suyu karıştırıp aynı anda sıkabiliyor.

TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), güvenlik güçlerinin gereksinimlerini karşılamak için Nurol Makina, Katmerciler ve Moğol Makina, BMC, Volkan İtfaiye gibi pek çok firma tarafından üretilen zırhlı bir su topudur. İç güvenliği sağlamada ve toplumsal olayların bastırılması ve kontrol altına alınmasında çok etkin bir araç olup Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Azerbaycan, Libya, Zimbabve, Gürcistan, Kazakistan gibi birçok ülkede güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

TOMA YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR

Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk etti.

AA muhabirinin Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, orman yangınlarının etkili olmaya başladığı ilk anlardan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi.

Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.

Yangın çıkması muhtemel illerde de söz konusu araçlar müdahaleye hazır bekletiliyor.