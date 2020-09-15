Tom Hardy kimdir? Tom Hardy filmleri neler? Tom Hardy kaç yaşında? Peaky Blinders ile dizi sektöründe de çok dikkat çeken Tom Hardy dizileri neler? Oyunculuğu, İngiliz aksanı ve yer aldığı yapımlarla dikkatleri üzerinde toplayan Tom Hardy hakkında merak edilenler. Tom Hardy filmleri neler? Tom Hardy kaç yaşında? Peaky Blinders ile dizi sektöründe de çok dikkat çeken Tom Hardy dizileri neler? Tom Hardy evli mi?

İngiliz aksanıyla dikkat çeken, başarılı yapımlarda rol alan Tom Hardy hakkında merak edilenler haberimizde.

TOM HARDY KİMDİR?

Tam adıyla Edward Thomas "Tom" Hardy olan oyuncu, 15 Eylül 1977 tarihinde Londra'da doğmuştur. İngiliz sinema oyuncuları arasında adı başarılı bir konumdadır.

Ressam bir anne ve yazar bir babanın çocuğu olarak 1977'de Londra'da doğdu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi aldı. Bir yandan da modellik yaptı, 1998'de Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı. 2001 yılındaki Kara Şahin Düştü filmiyle sinemaya adım attı. 1 yıl sonra Star Trek: Nemesis'teki Shinzon rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Saturn Ödülleri'nde aday gösterildi.

En çok Bronson, Başlangıç, Uzay Yolu: Nemesis ve Warrior filmleri ile ön plana çıkmıştır. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Bane rolü ile tanınır, bu film ile büyük ün kazanmıştır. Band of Brothers dizisine konuk olmuştur, This Means War filminde başrol oyuncusudur. Legend filminde iki karakteri birden canlandırmıştır.

TOM HARDY FİLMLERİ NELER?

Splinter Cell

2014 Everest

2013 Mad Max: Fury Road

2012 The Dark Knight Rises Bane

2012 Lawless Forrest Bondurant

2012 This Means War Tuck

2011/I Warrior Tommy Conlon

2011 Tinker Tailor Soldier Spy Ricki Tarr

2011 Sergeant Slaughter, My Big Brother Dan

2010 Inception Eames

2009 Wuthering Heights (TV movie) Heathcliff

2009/I Thick as Thieves Michaels

2009/II Perfect (short) Doctor

2008 Bronson Charles Bronson/ Michael Peterson

2008 RocknRolla Handsome Bob

2008 Sucker Punch Rodders

2007 The Inheritance Dad

2007 Stuart: A Life Backwards (TV movie) Stuart Shorter

2007 w Delta z Pierre Jackson

2007 Flood Zack

2006 Scenes of a Sexual Nature Noel

2006 Marie Antoinette Raumont

2006 A for Andromeda (TV movie) John Fleming

2006 Minotaur Theo

2006 Sweeney Todd (TV movie) Matthew

2005 Gideon's Daughter (TV movie) Andrew

2005 Colditz (TV movie) Jack

2005 Batter Up (video short)

2004 Layer Cake Clarkie

2004 EMR Henry

2003 LD 50 Lethal Dose Matt

2003 Dot the I Tom

2003/I The Reckoning Straw

2002 Star Trek: Nemesis Shinzon

2002 Simon: An English Legionnaire Pascal Dupont

2001 Black Hawk Down Twombly (as Thomas Hardy)

TOM HARDY DİZİLERİ NELER?

2007 Oliver Twist (Dizi)

Bill Sikes

Bölüm #1.5 (2007)

Bölüm #1.4 (2007)

Bölüm #1.3 (2007)

Bölüm #1.2 (2007)

Bölüm #1.1 (2007)

2009 The Take (Mini dizi)

Freddie

Bölüm #1.4 (2009)

Bölüm #1.3 (2009)

Bölüm #1.1 (2009)

Bölüm #1.2 (2009)

2007 Cape Wrath (TV dizisi)

Jack Donnelly

2006 The Virgin Queen (TV mini dizisi)

Robert Dudley

2001 Band of Brothers (TV mini dizisi)

Pfc. John Janovec

Peaky Blinders

Alfie Solomons - 2. Sezon

TOM HARDY KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül doğumlu Tom Hardy, 43 yaşındadır.

TOM HARDY EVLİ Mİ?

Sarah Ward ile 1999–2004 yılları arasında evli olan Tom Hardy, 2014 yılında Charlotte Riley ile evlenmiştir. İkili hala birliktedir.