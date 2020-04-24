Tom Hanks'ten zorbalığa uğrayan Corona isimli çocuğa destek Covid-19 tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan Hollywood yıldızı aktör Tom Hanks, kendisine mektup yazan Corona isminde Avustralyalı bir çocuğa yanıt vererek adını taşıyan bir daktilo hediye etti.

Covid-19 tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan Hollywood yıldızı aktör Tom Hanks, kendisine mektup yazan Corona isminde Avustralyalı bir çocuğa yanıt vererek Corona markalı bir daktilo hediye etti. Tom Hanks ve eşi Rito Wilson geçtiğimiz mart ayında Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Avustralya'da tedavi altına alınmıştı. 2 hafta sonunda tamamen iyileşen çift, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlerine döndü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com