Tom Hanks'den flaş koronavirüs açıklaması Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson çifti, karantina altından ilk fotoğraflarını paylaştı. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Kendimizi izole ettik, kimseye bulaştırmıyoruz" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse yakalandı. Karantina altına alınan ünlü çift, sosyal medya hesabından ilk paylaşımlarını da yaptı.







'Kendimizi izole ettik'

Önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan Tom Hanks, bu sefer de karantinada tutuldukları yerden ilk fotoğraflarını paylaştı.& ;





Eşine sarılarak çektiği fotoğrafı paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Selam arkadaşlar. Rita Wilson ve ben Down Under isimli merkezdeyiz bizimle çok iyi ilgilenen herkese teşekkür etmek istiyoruz.

Kovid-19'a yakalandık ve kendimizi izole ettik, burada hiç kimseye bulaştırmıyoruz, çünkü bundan çok ciddi hasta olabilecek insanlar var. Adım adım ilerliyoruz. Uzmanların tavsiyelerini dinleyerek, kendimize ve birbirimize iyi bakarak bunu atlatabiliriz, değil mi? Unutmayın son yaşananlara rağmen beyzbolda ağlamak yoktur."











Avusturalya'ya gitmişti

Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya giden oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı.

Hanks, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vücut ağrıları, yorgunluk ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiklerini ve yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.