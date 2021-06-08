Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin ikinci çocukları dünyaya geldi
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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin ikinci çocukları dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin ikinci çocukları dünyaya geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seninle birlikte; sonsuz ve koşulsuz bir sevgi büyüdü içimde. Darısı isteyen herkese İnşallah. Aramıza hış geldin prensesim Alina. Sefalar getirdin hepimize" ifadelerini kullandı

2008'DE EVLENMİŞLERDİ

Ünlü oyuncu ve manken Tolgahan Sayışman, 2008'de Miss Globe Kainat Güzeli seçilen oyuncu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişti

Kaynak: Hürriyet

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