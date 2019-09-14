Tolgahan Sayışman, dizisinin ilk bölümünün yayınlandığı gece fenalaştı

14.09.2019 10:25

Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şampiyon dizisi izleyici ile buluştu. Tolgahan Sayışman oğlu ile birlikte rol aldığı diziye sıkı şekilde hazırlanan Tolgahan Sayışman, dizinin ilk bölümünün yayınlandığı gece ekip arkadaşlarını korkuttu.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

12 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekranlara 'merhaba' diyen dizinin ilk bölümünü oyuncular, Swissotel The Bosphorus'ta birlikte izledi. Posta'nın haberine göre, 'Kafkas' lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ayakta duramadı, zor anlar yaşadı.

HASTA VE ÇOK YORGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tolgahan Sayışman, kendini kötü hissedince yakınındaki koltuğa oturdu. Oyuncunun yardımına ekip arkadaşları koştu. Daha sonra kendine gelen Tolgahan, hasta ve çok yorgun olduğunu söyledi.

ŞAMPİYON İÇİN BOKS DERSLERİ ALDI

Şampiyon için boks dersleri almaya başlayan Sayışmanın, derslerde vücudunda ciddi yaralar oluşmuştu. Eşinin vücudunda oluşan morlukları gören Almeda Abazi ise "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!" diyerek sitemde bulunmuştu.