Tolga Sarıtaş sevgilisi Zeynep Mayruk ile ayrılık iddialarına el ele yanıt verdi
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk gecelerde beraber görüntülendi.
14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk gecelerde beraber görüntülendi. "Görünen köy kılavuz istemez" diyen Tolga Sarıtaş yeni dizisi Ferhat ile Şirin'in yayın heyecanını yaşıyor.
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Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Tolga Sarıtaş sevgilisi Zeynep Mayruk ile ayrılık iddialarına el ele yanıt verdi