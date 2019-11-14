Tolga Sarıtaş sevgilisi Zeynep Mayruk ile ayrılık iddialarına el ele yanıt verdi
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Tolga Sarıtaş sevgilisi Zeynep Mayruk ile ayrılık iddialarına el ele yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk gecelerde beraber görüntülendi.

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen ve sevgilisi gecelerde beraber görüntülendi. "Görünen köy kılavuz istemez" diyen Tolga Sarıtaş yeni dizisi Ferhat ile Şirin'in yayın heyecanını yaşıyor.

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Haber Videosu: Tolga Sarıtaş sevgilisi Zeynep Mayruk ile ayrılık iddialarına el ele yanıt verdi
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