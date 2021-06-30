Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu

Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen ikili, bulundukları plajdan denize girmek yerine başka bir koya gitmeyi tercih etti.

Önceki gün Before Sunset Beach'te görüntülenen ikili, bulundukları plajdan denize girmek yerine başka bir koya gitmeyi tercih etti.

Zodyak bota binen iki sevgili, bindikleri bot arıza yapınca bir süre beklemek zorunda kaldı.

Görevlilerin botu tamir etmesinin ardından Sarıtaş ile Mayruk, arkadaşları ile birlikte başka bir koyun yolunu tuttu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Cüneyt Çakır Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk zodyak mağduru oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 08:37:14. #1.14#

title