Tolga Sarıtaş, adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Mayruk'la fotoğrafını paylaştı

Söz dizisinin Yavuz'u ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez böyle bir paylaşım yapan Sarıtaş, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

ARABADA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz aylarda araç içerisinde Zeynep Mayruk ile görüntülenen Tolga Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını hiçe sayarak gündem yaratmıştı. Çift, o dönem haklarında çıkan aşk sorularını da cevapsız bırakmışlardı.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Günlerdi sessizliğini koruyan çiftten ilk hamleler geldi. Genç modacı Zeynep Mayruk, Sarıtaş'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Bunun üzerine Toılga Sarıtaş'ta Zeynep Mayruk ile çekildiği bu fotoğraf karesini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Sarıtaş'ın bu paylaşımı akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.