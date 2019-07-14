Tolga Sarıtaş, adının aşk dedikodularına karıştığı Zeynep Mayruk'la fotoğrafını paylaştı
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde arabada görüntülendiği modacı Zeynep Mayruk ile fotoğrafını paylaştı. Bu tarz paylaşımlar yapmayan oyuncunun bu paylaşımı herkesi şaşırttı.
Söz dizisinin Yavuz'u ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk'la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez böyle bir paylaşım yapan Sarıtaş, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.
ARABADA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Geçtiğimiz aylarda araç içerisinde Zeynep Mayruk ile görüntülenen Tolga Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını hiçe sayarak gündem yaratmıştı. Çift, o dönem haklarında çıkan aşk sorularını da cevapsız bırakmışlardı.
FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR
Günlerdi sessizliğini koruyan çiftten ilk hamleler geldi. Genç modacı Zeynep Mayruk, Sarıtaş'ın fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Bunun üzerine Toılga Sarıtaş'ta Zeynep Mayruk ile çekildiği bu fotoğraf karesini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Sarıtaş'ın bu paylaşımı akıllara, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu getirdi.
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adamin ne suçu var gemlik arkadaşima katılıtorum yasayı o cıkarmadı cıkaranlar belli para az kaldı için cıktı sen bende gittik boşu boşuna zamanımız gitti . . . ona yan sen adamin tek yaptı cıkan yasayı kullanmak hakkıdır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Coni, önce rumuzuna bir göz at sonra yorum yap. Suç onlarda değil, bu yasayı çıkaranda. Devlet bir yasa çıkarmış, o da bu hakkı kullanıyor. Ama olaya şuradan bak. Kim bu varan için ölür, kim kalır bunu görüyoruz diyeceğim de, askerlik öyle eskiden atalarımızın yaptığı gibi de değil. Ne er, ne ast, ne üst yaramaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ayar oluyorum bunlarin yasantilarina millet ac, dizide komutan sonra bedelliye git , milyonlar goturun !! olmaz olmamali gelir dagilimi yaklasik seviyelerde olmali !!!!Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır