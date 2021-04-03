Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can'ın 'Seviyor mu?' sorusuna ne cevap verdi?
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Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can'ın 'Seviyor mu?' sorusuna ne cevap verdi?

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Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can'ın 'Seviyor mu?' sorusuna ne cevap verdi?

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan sunucu Damla Can ile oyuncu Tolga Mendi, Instagram'da aşka geldi. Çiftin, birbiriyle esprili mesajlaşması dikkat çekti. İşte detaylar

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'Survivor' yarışmasıyla tanınan Damla Can, papatya falı baktı. Çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Can, "Seviyor sevmiyor. Seviyor sevmiyor" diye yazdı. Can'ın mesajına sevgilisi Tolga Mendi'den cevap gecikmedi.

Mendi, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Can'ın karesine, "Seviyor" yazdı. Can ise oyuncuya, "O da biliyor. O da seviyor" yazarak Tarkan'ın, 'Dudu' şarkısındaki sözlerle karşılık vermiş oldu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha önce Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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