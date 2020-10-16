Tolga Güleç Kırmızı Oda dizisine mi katıldı? Kırmızı Oda'ya kim katıldı? Tolga Güleç kimdir?
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Tolga Güleç Kırmızı Oda dizisine mi katıldı? Kırmızı Oda'ya kim katıldı? Tolga Güleç kimdir?

16.10.2020 22:38 | Son Güncelleme: 16.10.2020 22:43
Tolga Güleç Kırmızı Oda dizisine mi katıldı? Kırmızı Oda'ya kim katıldı? Tolga Güleç kimdir?

Kırmızı Oda her hafta birbirinden ilgi çekici konular ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, Tolga Güleç Kırmızı Oda dizisine mi katıldı? Kırmızı Oda'ya kim katıldı? Tolga Güleç kimdir?

Geniş oyuncu kadrosu ile herhafta birbirinden başarılı oyuncuları kadrosuna dahil eden Kırmızı Oda, önümüzdeki hafta başarılı oyuncu Tolga Güleç, baba rolünde izleyici karşısına çıkacak. Tolga Güleç kimdir? Tolga Güleç kaç yaşında?

TOLGA GÜLEÇ KIRMIZI ODA DİZİSİNE Mİ KATILDI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tolga Güleç de diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Fedakar bir baba rolüyle izleyeceğimiz oyuncunun performansı da heyecanla bekleniyor.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç20 Eylül 1981doğumlu, İzmirli Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Şu anda Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırmaktadır. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır. Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde baş rol Kenan'ı canlandırmıştır.

Tolga Güleç Kırmızı Oda dizisine mi katıldı? Kırmızı Oda'ya kim katıldı? Tolga Güleç kimdir?

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