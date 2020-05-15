Tolga'dan yeni şarkı
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Tolga'dan yeni şarkı

Popüler müziğin yetenekli ve genç isimlerinden Tolgay, beğeni toplayan son çalışması "Zor" dan sonra "Biliyorlar" adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Tolga'dan yeni şarkı
15.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:14

2014 yılında Tolgay'ın müzikseverlerle buluştuğu ve beğeni alan ilk single çalışması "Biliyorlar" 6 yıl sonra düzenlemesi Erdem Topuzoğlu'na ait versiyonu ile yeniden tüm dijital platformlarda yerini aldı. DMC etiketi ile yayınlanan single çalışması "Biliyorlar" çıkar çıkmaz büyük beğeni kazandı. Koronavirüs sebebiyle evde kaldığımız şu dönemde yeni klip çekemeyen Tolgay, "Biliyorlar"ın 2014 yılında yayınlanan klip versiyonundaki görüntüleri kendisi tekrar revize ederek kullanılmayan görüntülerden yeni bir klip yarattı. Düzenlemesi Erdem Topuzoğlu'na ait şarkının aranjesinde dönemin ve günümüzün& ; başarılı müzisyenleri Serhan Yasdıman, İstanbul Strings Yaylı Grubu, Sibel Gürsoy, Ali Tolga Demirtaş ile çalıştıklarını dile getiren şarkıcı, "Sözü müziği bana ait ve ilk göz ağrım olan "Biliyorlar " single çalışmam ile müzikseverlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Koronavirüs sebebiyle yeni klip çekemeyince daha önce kullanmadığım görüntülerden çok güzel bir& ; klip yarattık." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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