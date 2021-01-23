Tokyo'yu oynayan Ursula Corbero'dan üstsüz pozlar
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Tokyo'yu oynayan Ursula Corbero'dan üstsüz pozlar

23.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:51
Tokyo'yu oynayan Ursula Corbero'dan üstsüz pozlar

'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, paylaştığı karelerle olay yarattı. İşte detaylar

Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, üstsüz fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. İspanyol oyuncu, 20 milyon 900 bin takipçisi olduğu sayfasına iki siyah-beyaz kare ekledi. Pozlara siyah kalp koyan Corbero'ya yüzlerce yorum yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

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