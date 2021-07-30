Tokyo Olimpiyatları'nda Usain Bolt yok mu? Usain Bolt 100 metre koşusunda var mı?

Tokyo Olimpiyatları, birbirinden farklı spor dallarındaki yarışmalarıyla devam ederken, 100 metre ve 200 metre koşuları da yapılmakta. Adından başarılarıyla bahsettiren Usain Bolt'un yarışıp yarışmayacağını merak eden izleyiciler ise Tokyo Olimpiyatları'nda Usain Bolt yok mu? sorusunun yanıtını araştırdı. Usain Bolt 100 metre koşusunda var mı?

Tokyo Olimpiyatları'nda Usain Bolt yok mu? sorusu Tokyo Olimpiyatları kapsamında merak edilen konular arasında yerini aldı. Olimpiyatların simge yarışlarından biri olan 100 metre erkekler koşusuna kısa bir süre kaldı. Sporseverlerin merakla beklediği koşu öncesi 100 metre erkeklerde temsil isimlerden Usain Bolt olacak mı, olmayacak mı? merak ediliyor. Usain Bolt 100 metre koşusunda var mı?

USAIN BOLT HANGİ ÜLKEDEN?

Usain St. Leo Bolt, altı Olimpiyat Altın Madalyası sahibi Jamaikalı kısa mesafe koşucusudur.

Jamaika, Olimpiyat Oyunlarında sprint etkinlikleriyle eş anlamlı hale geldi. NOC yarışmacıları, atletizmde altı altın, üç gümüş ve iki bronz kazanarak Rio 2016'da hayal kırıklığına uğratmadı. Parkurun yıldızları üç altın madalya ile Usain Bolt ve iki altın madalya ile Elaine Thompson oldu. Hem Bolt hem de Thompson 100m ve 200m sprintini duble yaptı.

Bolt, 2008 ve 2016 yılları arasında erkekler 100m, 200m ve 4x100m'de toplam sekiz altın madalya kazanarak en son üç Olimpiyat Oyununda tartışmasız en büyük isim oldu. Elde ettiği sonuçlar onu Jamaika'nın en süslü Olimpiyatçısı ve en iyilerinden biri olarak doğruladı. tüm zamanların sprinterleri. Bolt'un toplamı dokuz olacaktı, ancak 2008'deki 4x100m bayrak yarışından takım arkadaşı Nesta Carter, daha sonra yasaklı bir madde için pozitif test yaptı ve takımın Pekin unvanı Ocak 2017'de iptal edildi.

Veronica Campbell-Brown, Rio 2016'da sekizinci gümüş madalyasını kazandı. Toplamda, Atina 2004 ve Pekin 2008'de bayanlar 200 metrede altın madalyanın yanı sıra 2004'te bayanlar 4x100 metre bayrak yarışında bir altın madalya daha kazandı. En başarılı kadın sporcusu. Oyunlarda Jamaika'lı atlet ve Jamaika'nın en üretken Olimpiyat altın madalya kazananları listesinde sadece Bolt'u takip ediyor.

Merlene Ottey'de toplamda en yüksek toplam Olimpiyat madalyasına sahip Jamaikalı atlet. Kariyeri boyunca dokuz kez podyuma çıktı ve 1980 ve 2000 yılları arasında üç gümüş madalya ve altı bronz madalya topladı. Ottey ayrıca Slovenya'yı hem 100m hem de 200m'de yarı finale ulaştığı Atina'daki 2004 Oyunlarında temsil etti.

Arthur Wint, NOC'nin Londra'daki 1948 Oyunları'ndaki ilk maçında erkekler 400 metrede Jamaika'nın ilk Olimpiyat altın madalyasını elde etti. O zamandan beri, pist bisikletçisi David Weller, atletizm dışındaki bir spor dalında madalya kazanan tek Jamaikalı yarışmacı oldu. Moskova'daki 1980 Oyunlarında erkekler 1 km'lik zamana karşı yarışında bronz madalya aldı.

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