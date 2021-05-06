Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi

Türbede ellerini arkadan bağladığı için CİMER'e şikayet edilen Ekrem İmamoğlu'nu kimin şikayet ettiği ortaya çıktı. Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, yayınladığı bir video ile İmamoğlu'nu şikayet edenin kendisi olduğunu iddia etti.