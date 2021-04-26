TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ
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TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta bir grup amatör müzisyen sahur vaktinde halkı yörenin en çok sevilen oyun havalarından birisi olan 'Tokat sarması' ile uyandırdı.

TOKAT'ta bir grup amatör müzisyen sahur vaktinde halkı yörenin en çok sevilen oyun havalarından birisi olan 'Tokat sarması' ile uyandırdı.

Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen müzisyenler Yusuf Anıt, Adem Kaylan, İlyas Yıldız ve Orhan Onat, pandemi nedeniyle bir süredir halkın hasret kaldığı Tokat sarması oyun havasını sahurda çaldı. Sahura kalkan vatandaşlar, pencere ve balkonlarından müzisyenlere alkışlarla destek verdi. Müzisyenlere mahalle sakinleri tarafından hurma ikramı yapıldı.

Farklı bir etkinlik ile vatandaşları sahura kaldırmak istediklerini söyleyen klarnetçi Yusuf Anıt Malum Tokat sarması, ilimize özgün, güzel bir oyun havası. Tabiri caizse ölüyü diriltir derler ya; 7'den 70'e herkesin sevdiği ve isteyerek oynadığı bir oyun. Biz de bugün arkadaşlarla beraber Tokat halkını, Tokat sarması ile sahura kaldıralım dedik. Malum zor günlerden geçiyoruz. Sağ olsun onlar da bizlere eşlik ettiler. 'Yarın da gelin' diyen oldu, istek veren oldu. Onların mutluluğuyla biz de mutlu olduk. Bu vesile ile herkesin ramazanını kutluyorum dedi.

TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ
TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ
TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ
TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ
TOKATLILARA SAHURDA CANLI MÜZİK SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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