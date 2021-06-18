Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Macron'a bir şok da minik öğrenciden geldi: Tokat nasıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz haftalarda bir etkinlikte tokatlı saldırıya uğramıştı. Ani bir hareketle tokat atılan Fransız Cumhurbaşkanı, ziyaret ettiği bir okulda küçük çocuğun "Tokat nasıldı?" sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Kısa sürede kendisini toplayan Macron, öğrenciye "Hoş değildi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, bir ziyareti sırasında atılan tokat tüm dünyada manşet olmuştu.

"TOKAT NASILDI?"

Kalabalıkta bulunan bir kişiye yaklaştığı sırada ani bir hareketle tokadı suratında hisseden Fransız Cumhurbaşkanı, bu sefer de yaptığı bir ilkokul ziyaretinde küçük bir ilkokul öğrencisinin "Tokat nasıldı?" sorusu karşısında şok oldu. Kısa süre sessizliğe gömülen Macron, soruya "Hoş değildi. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil." diye yanıt verdi.

GÜNDEM OLMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmış, bu sırada alabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

Maskeli bir kişinin "Kahrolsun Macron" diye bağırarak Fransız Cumhurbaşkanı'na tokat attığı görüntüler, sosyal medyada da viral olmuştu.

DÖVÜŞ SANATLARI USTASI ÇIKMIŞTI

Saldırı nedeniyle şoke olan Macron neye uğradığını şaşırırken, korumalar olaya anında müdahale etmiş, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırganın 28 yaşındaki Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası Damien T. olduğu belirlenmişti.