Tokat Vasiyet Üzerine 50 Yıldır Arıcılık Yapıyor

Vasiyet üzerine 50 yıldır arıcılık yapıyor



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-TOKAT'ta anneannesinin vasiyeti üzerine 50 yıldır arı yetiştiriciliği yapan 85 yaşındaki Mahide Koç, şimdi çok sevdiği mesleğini oğluna öğretiyor.



Tokat'ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesinde yaşayan 6 çocuk annesi Mahide Koç, 1967 yılında arı yetiştiriciliği yapan anneannesi Pembe Kuş'un ölmeden önce 'Bırakmayın arıyı, şifa arıda bin bir çiçeği alır çocuklarınıza şifa olur' vasiyeti üzerine arıcılığa başladı. Kendilerine ait bağda, bir kovan arı ile bal üreten Mahide Koç, zamanla işini geliştirerek 35 kovan arıdan yaklaşık 300 kilo bal üretiyor. Mahide Koç, 50 yıldır yaşı ilerlemesine rağmen haftada iki kez büyük oğlu Duran Koç ile birlikte bağa giderek burada bal üretimi yapıyor.



"VASİYET ÜZERİNE BAŞLADIM"



Yaklaşık 50 yıldır arı yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Mahide Koç, "Benim anneannem arıcıydı 500 petek arısı vardı. Bize, 'Bırakmayın arıyı, şifa arıda, bin bir çiçeği alır çocuklarınıza şifa olur' derdi. Hevesimden, aşkımdan 50 yıldır yapıyorum. Sana böyle vasiyet eden anneannenin vasiyeti unutulur mu ? Çocuklarımdan sadece Duran Koç'un hevesi vardı. 'Kardeşlerinin hevesi yok, sen benim yanımdan ayrılma' dedim. Yanıma getirdim, arı sokardı oğlum kaçardı. Oğlumu 10 arı soktu tek seferde. Yine de hiç bir şey olmadı. Oğlum 'anne bundan vazgeçtim ben daha 'dedi. Gelinlerimi, torunlarımı hepsini okuttum. Torunlarımı gelinlerimi çocuklarımı getiriyorum yanımda öğretiyorum. Size bir eser bırakıyor babaanneniz diyorum. Büyüğün eseri altın kilittir bilene" dedi.



"ANNEMDEN ALDIĞIM ARI HEVESİYLE DEVAM ETTİRİYORUM"



Memur olarak çalışan Duran Koç, annesinden öğrendiği arı yetiştiriciliğini 10 yıldır yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Annem 85 yaşında olduğu halde hafta iki kez buraya gelir gezer arılara bakar fikir alışverişinde bulunarak arıların bakımını yapıyorum. Artık arının yükü benim üzerime bindi. Annemden almış olduğum el ile arı hevesini devam ettiriyorum. Bu bölgenin bal familyası güzel olduğu için 35 kovandan yaklaşık 300 kilo bal alıyorum"



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