Tokat Valisi Balcı'dan Ziyaretler

Tokat Valisi Ozan Balcı, yılbaşı öncesi ziyaretlerde bulundu.

Balcı, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve protokol üyeleriyle kentteki hastaneleri, 112 çağrı merkezini, çocuk evlerini, huzurevini, İtfaiye Müdürlüğünü ve Karşıyaka Polis Merkezini ziyaret etti.

Kent girişindeki uygulama noktalarına da ziyarette bulunan Balcı ve protokol üyeleri, görevi başındaki personelin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA