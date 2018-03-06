Tokat'taki Fetö/pdy Davası
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet oluşumuna yönelik dava kapsamında hakkında dava açılan Erdem Aslan, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet oluşumuna yönelik dava kapsamında hakkında dava açılan Erdem Aslan, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Aslan ile avukatı katıldı.
Aslan, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, sanığın 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Tokat Havalimanında çalışan ve 2010 yılındaki KPSS'de 95 puan alan Erdem Aslan ile 97 puan alan eşi Ayşe Aslan, 27 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin emniyet oluşumuna ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.