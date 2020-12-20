Tokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı
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Tokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

20.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:56
Tokat'ta yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı.

Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Keteniği köyü yağan karla beyaz örtü ile kaplandı. 1500 rakımlı köyde kar yağışı sonrasında eşsiz doğa manzaraları oluştu. Yaklaşık 80 haneli köyde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar hayvanlarını besledi. Kar yağışının ardından açan hava ile birlikte köylüler hayvanlarını yayılama çıkardı. Yöre halkından Musa Çınar, kışın kendini hissettirmeye başladığını ifade ederek, "Köyümüze nihayet kış geldi. Yalnız bu yasaklar, karantina nedeni ile köyümüz bomboş. Bizlerde günümüzün çoğunu evde geçiyoruz. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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