Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.