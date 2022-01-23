Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1) - Haberler
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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.


- Tokat
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Son Dakika Haberleri

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