Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

TOKAT'ta gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; trafikte aksamalar oldu, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kentte yoğun karda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Daha ileriye gidemeyen servis araçlarının sürücüleri işçileri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bıraktı. İşçiler buradan iş yerlerine yürüyerek gitti.