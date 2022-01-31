Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı, Fatih Yılmaz - Güncel
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Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

TOKAT'ta gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; trafikte aksamalar oldu, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

TOKAT'ta  gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; trafikte aksamalar oldu, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kentte yoğun karda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Daha ileriye gidemeyen servis araçlarının sürücüleri işçileri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bıraktı. İşçiler buradan iş yerlerine yürüyerek gitti.


Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı; sürücüler zor anlar yaşadı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Tragger, kar, Güncel, Haber

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